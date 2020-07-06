السعودية اليوم / وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان تقيم مبادرة التشجير في ضاحية الجوان



الرياض 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

أقامت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان مبادرة التشجير في ضاحية الجوان السكنية في الرياض بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء داخلها، وذلك بمشاركة مجموعة من المتطوعين بالتعاون والتنسيق مع إدارة جودة الحياة بوكالة الوزارة للتطوير العقاري وإدارة المتطوعين بالإسكان التنموي ووحدة تطوير المباني بالوزارة وأمانة منطقة الرياض.

وأوضحت الوكالة أن مبادرة التشجير أقيمت في جزء من مشاريع ضاحية الجوّان السكنية الواقعة شمال مدينة الرياض على امتداد يتجاوز 10 ملايين متر مربع، إذ تهدف المبادرة إلى تحقيق جودة الحياة وتفعيل النشاط المجتمعي في الضواحي السكنية وإضفاء الطابع الجمالي داخلها لتكون بيئة صحية مثالية لسكن الأسر.

مما يُذكر أن الضواحي السكنية الكُبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان تعد نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية بمساحات وتصاميم عصرية وجودة عالية تلبي احتياجات الأسرة

// انتهى //

19:02ت م

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الرياض 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسأقامت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان مبادرة التشجير في ضاحية الجوان السكنية في الرياض بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء داخلها، وذلك بمشاركة مجموعة من المتطوعين بالتعاون والتنسيق مع إدارة جودة الحياة بوكالة الوزارة للتطوير العقاري وإدارة المتطوعين بالإسكان التنموي ووحدة تطوير المباني بالوزارة وأمانة منطقة الرياض.وأوضحت الوكالة أن مبادرة التشجير أقيمت في جزء من مشاريع ضاحية الجوّان السكنية الواقعة شمال مدينة الرياض على امتداد يتجاوز 10 ملايين متر مربع، إذ تهدف المبادرة إلى تحقيق جودة الحياة وتفعيل النشاط المجتمعي في الضواحي السكنية وإضفاء الطابع الجمالي داخلها لتكون بيئة صحية مثالية لسكن الأسر.مما يُذكر أن الضواحي السكنية الكُبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان تعد نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية بمساحات وتصاميم عصرية وجودة عالية تلبي احتياجات الأسرة السعودية وتطلعاتها وتضم الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية كافة, بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ممثلاً ببرنامج "الإسكان" لرفع نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.// انتهى //19:02ت م0192

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