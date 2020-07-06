السعودية اليوم / اتحاد الأطباء العرب يطلق مشروع الأضاحي بعنوان "مكافحة الجوع وسوء التغذية"



القاهرة 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

دشنت لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة لاتحاد الأطباء العرب، مشروع الأضاحي لهذا العام، تحت شعار "مكافحة الجوع وسوء التغذية"، لصالح الفقراء واللاجئين والنازحين في عدد من الدول والأفريقية والآسيوية.

وأعلنت اللجنة في بيان اليوم، عن تنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام في دول مصر والصومال واليمن وبنجلاديش وفلسطين، علاوة على مخيمات اللاجئين في بورما والنازحين السوريين داخل الأراضي السورية، مقدّرة عدد المستفيدين من توزيع لحوم الأضاحي في 15 دولة أفريقية وآسيوية خلال الأعوام السابقة بنحو مليون مستفيد.

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18:24ت م

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