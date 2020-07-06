السعودية اليوم / جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعلا تستكمل إجراءات مبناها الوقفي



العلا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

وافقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على تجديد رخصة بناء مبنى وقف تابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة العلا، وتجديد رخصة البناء المنتهية صلاحيتها استثنائياً، وذلك بالتنسيق مع بلدية العلا, بهدف استكمال تنفيذ المبنى الذي ستستفيد الجمعية من عائداته في الإنفاق على مشاريعها الخيرية.

ويأتي دعم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، في إطار التزامها بتنمية المجتمع المحلي من خلال منظومة من البرامج والمبادرات والأنشطة المجتمعية، التي وضعت الإنسان قبل المكان كمنهجية رئيسية للتنمية المستدامة، حيث تعد الهيئة المجتمع المحلي محور رؤيتها التي تسعى إلى تحويل العلا إلى وجهة للعيش والعمل والزيارة، وتحسين جودة حياة أهالي العلا.

وأوضح رئيس قطاع عمليات المحافظة في الهيئة عبد العزيز العقيل, أن هذه المبادرة تأتي في سياق رؤية الهيئة للتنمية المستدامة في العلا، وجهودها لتطوير بنية تحتية عالية الجودة للدعم الاجتماعي من أجل تحسين جودة حياة أهالي العلا، من خلال توفير الدعم التشغيلي والتصميم لإتمام بناء الفندق التابع للجمعية.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالعلا سليمان المبارك، عن شكره للهيئة الملكية لمحافظة العلا على هذه المبادرة الكريمة غير المستغربة, مشيراً إلى أن الهيئة وبمبادرة كريمة منها وخدمة لكتاب الله، تكفلت بإعداد تصاميم ودعم تنفيذ واجهات المبنى بما يحاكي جمال محافظة العلا، ليعد تحفة معمارية ومنتجاً من منتجات الهيئة الملكية بمحافظة العلا.

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18:22ت م

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