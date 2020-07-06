السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يرعى اتفاقية جمعية حماية البيئة وفرع البيئة بالمحافظة



حفر الباطن 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليه 2020 م واس

رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد محافظ حفر الباطن، بديوان المحافظة اليوم ، توقيع اتفاقية مشتركة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ويمثلها مدير فرع المحافظة المهندس عبدالعزيز اليوسف، وجمعية حماية البيئة بالمحافظة ومثلها رئيس مجلس إدارتها نايف بن عبدالله الفلاح، وذلك لتعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى الوعي البيئي والمفاهيم والسلوكيات الحميدة بين الطرفين.

وأشاد سمو محافظ حفر الباطن بهذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم بتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة "أيدها الله" لتعزيز التنمية المستدامة للمجتمع والتوعية البيئية وغرس المفاهيم والسلوكيات الحميدة للمحافظة عليها بالعمل التطوعي.

وسيتم بموجب هذا التعاون، التنسيق بين الطرفين فيما يخص الأنشطة التوعوية للمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع وتنفيذ الفعاليات والحملات التوعوية والبرامج التثقيفية من خلال المناسبات البيئية، وعقد ورش العمل والدورات التدريبية والتطويرية بما يخدم البيئة والحفاظ عليها.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، أن هذه المذكرة وهذا التعاون يأتي انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة "أيدها الله" بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والتوعية البيئية وغرس المفاهيم والسلوكيات الحميدة للمحافظة عليها بالعمل التطوعي، بمشاركة المواطنين وسعياً نحو استفادة كل طرف من خبرات وقدرات الطرف الآخر بما يحقق المصلحة العامة ويواكب البرامج الطموحة لرؤية ٢٠٣٠م.

// انتهى//

17:34ت م

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