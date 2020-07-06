شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة كبرى حول إغتيال «خاشقجي» يفجرها شاهد عيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٣ مساءً (خاص / أخبار الخليج 365 )

فجر موظف تركي في القنصلية السعودية بإسطنبول، مفاجأة كبرى ، حول واقعة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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ونقلت وسائل إعلام تركية، إفادة الموظف بالقنصلية، في الجلسة الأولى لمحاكمة قتلة "خاشقجي".

وخلال الجلسة التي عقدت في محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي بمنطقة "تشاغليان" في إسطنبول بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في نيسان/ أبريل الماضي، قال الموظف التقني، زكي دمير، إنه تم استدعاؤه لمقر إقامة القنصل السعودي العام بعد وصول خاشقجي إلى القنصلية بساعة.

وأضاف في شهادته أمام المحكمة، أن خمسة أو ستة أشخاص طلبوا منه إشعال الفرن، مشيرا إلى أنه كان هناك جو من الذعر في وجوه الفريق السعودي.

واكد "دمير"، إنه شاهد في باحة منزل القنصل منقل شواء، وأسياخ اللحم إلى جانب الفرن، مشيرا إلى أنه بعد خمسة أيام، لاحظ أن ألواح الرخام في محيطه تغير لونها، كما لو أنه تم تنظيفها بمواد كيميائية.

وكان خاشقجي قد وصل إلى القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، برفقة خطيبته خديجة جنكيز، من أجل استكمال الأوراق المطلوبة للزواج، ولكنه لم يخرج منها ولم يتم العثور على جثته.

وترجح السلطات الأمنية في تركيا، أنه تم التخلص من جثة خاشقجي بعد تقطيعها وحرقها.

واتهم الادعاء العام التركي في لائحة الاتهام، أحمد العسيري نائب رئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق، وسعود القحطاني وهو مستشار سابق لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "بالتحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار بوحشية"، واتهم 18 آخرين بتنفيذ عملية القتل "بنية وحشية والتعذيب".

ووفقاً لوسائل إعلام تركية ، فإنه من غير المحتمل أن تسلم السعودية المتهمين، الذين تجري محاكمتهم غيابيا، في تركيا.

وانتهت الجمعة، الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول عام 2018.





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