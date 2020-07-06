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قطر تتصدر القائمة العالمية السوداء.. أكبر بؤر كورونا في العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - من حيث الإصابات بالنسبة لعدد المواطنين.. 35738 إصابة لكل مليون

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس المستجد التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة اليوم الاثنين عتبة الـ100 ألف.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد خمس وفيات و546 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل خمس وفيات و616 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد حتى الآن 100345 منها 133 حالة وفاة.

ووفق "روسيا اليوم" لا تزال في قطر حاليًا 6314 حالة نشطة لـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 164 مريضًا في العناية المركزة، فيما ارتفع عدد المتعافين خلال اليوم السابق بواقع 1614 حالة شفاء وبلغ 93898 شخصًا.

وحسب إحصاءات موقع worldometers، تتصدر قطر قائمة أكبر بؤر كورونا في العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد المواطنين بمعدل 35738 إصابة لمليون شخص.قطر فيروس كورونا الجديد

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 03:37 PM

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من حيث الإصابات بالنسبة لعدد المواطنين.. 35738 إصابة لكل مليون

قطر تتصدر القائمة العالمية السوداء.. أكبر بؤر كورونا في العالم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة اليوم الاثنين عتبة الـ100 ألف.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد خمس وفيات و546 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل خمس وفيات و616 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد حتى الآن 100345 منها 133 حالة وفاة.

ووفق "روسيا اليوم" لا تزال في قطر حاليًا 6314 حالة نشطة لـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 164 مريضًا في العناية المركزة، فيما ارتفع عدد المتعافين خلال اليوم السابق بواقع 1614 حالة شفاء وبلغ 93898 شخصًا.

وحسب إحصاءات موقع worldometers، تتصدر قطر قائمة أكبر بؤر كورونا في العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد المواطنين بمعدل 35738 إصابة لمليون شخص.

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، قطر تتصدر القائمة العالمية السوداء.. أكبر بؤر كورونا في العالم ،
المصدر : الخليج 365

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