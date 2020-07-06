شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 5 أيام.. بدء تلقي طلبات المقيمين الراغبين في الحج والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه ابتداء من اليوم وحتى 19ذو القعدة 1441 هـ ، سيتمكن الراغبين في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر الرابط: http://Localhaj.haj.gov.sa⁩ .

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