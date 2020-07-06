رفع الطاقة الاستيعابية للمختبر الإقليمي في عسير بنسبة 100%

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• المختبر أجرى 110 آلاف فحص مخبري لفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة رفع الطاقة الاستيعابية للمختبر الإقليمي بمنطقة عسير بنسبة تزيد عن 100 % في إجراء الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية للمختبر 2400 فحص يومياً ، وسوف تصبح أكثر من 4000 فحص يومياً ، كما سيستمر التوسع في رفع الطاقة الاستيعابية تدريجياً حتى تصل إلى أكثر من 7000 فحص .
وأبانت الصحة المختبر أتم 110 آلاف فحص مخبري لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وحتى الآن.
وأفادت أن المختبر يضم 14 قسما تغطي جميع تخصصات علوم المختبرات الطبية بجانب بنك الدم المركزي الذي يعد الأكبر على مستوى المنطقة وجرى مؤخراً تطوير قسمي الجزيئات الحيوية والدرن ليكون مثاليا لاستقبال فحوص العدوى التنفسية ، بالإضافة إلى المشروع التطويري للمختبر الجديد المخصص لفحص فيروس كورونا المستجد الذي أُنشئ على أعلى مستوى من التصميم والتجهيز بما يتماشى مع متطلبات إجراء مثل تلك الفحوص.
وأضافت الصحة أنه تم البدء باستقبال عينات فيروس كورونا المستجد من منتصف شهر أبريل من هذا العام من مناطق عسير و نجران وجازان بالإضافة إلى محافظتي بيشة و القنفذة ، حيث يتم استقبال العينات على مدار الساعة مع الالتزام بالوقت المحدد لدوران العينة المعتمد من قبل وزارة الصحة، ليحقق نتائج متقدمة في إجراء فحوص فيروس كورونا مقارنة بالفترة التي بدأ العمل فيها كمختبر معتمد لإجراء تلك الفحوص.
. إضافةً إلى ذلك فقد تم دعم المختبر بمجموعة من القوى العاملة من مختلف مستشفيات المنطقة تلبية لحاجة العمل ، كما تم توفير عدد من الأجهزة المتطورة والحديثة بمختلف أنواعها الإسهام في تحسين وتجويد و تسريع الخدمة.
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