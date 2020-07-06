السعودية | صور مبهرة.. البرق يعانق ميداناً شهيراً جنوب السعودية

شكرا لقرائتكم صور مبهرة.. البرق يعانق ميداناً شهيراً جنوب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عانق وميض البرق أحد الميادين الشهيرة في منطقة الباحة جنوب السعودية، أمس الأحد، في مشهد جمالي تمكن مصور سعودي من التقاط عدد من الصور التي أظهرت جمال الطبيعة وقت هطول الأمطار، حين تمازج مجسم ميدان "السيف والنخلة" مع البروق ليشع ضوء طبيعي أظهرت صور النخيل المجاورة.

المصور الضوئي عضو جمعية الثقافة والفنون عادل محمد تحدث إلى "العربية.نت" قائلاً: "ما إن تراكمت السحب في السماء، توجهت إلى أحد الميادين في الباحة، لالتقاط وميض البرق، وتمكنت من التقاط عدد من الصور للحظة ظهور البرق يعانق ميدان السيفين والنخلة".

وقال: "أنا هاوٍ للطقس ومتابع تحركات الأمطار، وأعشق لقطات البرق مع المعالم الحضارية، والتي تعتبر من النوادر ولا أستطيع أفوت فرصة التقاط هذه المشاهد".

كما أضاف: "معرفة الأحوال الجوية ساعدتني كثيراً في توقع أماكن البرق، كما أنني أحرص دائماً عند تصوير البرق والأمطار على الابتعاد عن الأماكن الخطرة، وقبل التصوير لابد من معرفة المواقع المميزة لتصويره لكي يحافظ المصور على سلامته، حينها قمت باستخدام خاصية التعريض الطويل في جهازي الجوال لالتقاط مثل هذه الصور مع مثبت للجوال".