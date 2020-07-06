شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الآن.. الإستخبارات السعودية تلقي القبض على نجل «الملك عبدالله بن عبدالعزيز» بأمر عاجل من «محمد بن سلمان» (صور + تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٣ مساءً (خاص / أخبار الخليج 365)

القت الاستخبارات السعودية، أمس، القبض على نجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

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وقالت مصادر مطلعة لـ " أخبار الخليج 365 " قبل قليل ، أن ولي العهد في المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، وجه أمر عاجل بمحاصرة قصر النجل الثالث للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، في الرياض والقبض عليه.

واوضحت المصادر أن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، رفض استدعاء وجهه له مكتب محمد بن سلمان، مؤخراً على خلفية انتقاد الأول تبعية الثانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليم القرار السعودي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وأضافت مصادر "أخبار الخليج 365 "، بأن رفض "متعب" استدعاء مكتب "بن سلمان" دفع الأخير إلى إصدار أمر بالقبض عليه وايداعه سجن سري أنشئ بعد تولي "سلمان بن عبدالعزيز " مقاليد الحكم بنحو عام واحد ، بإحدى مقرات الحرس الوطني في العاصمة السعودية الرياض.

هذا وكان مغرد قطري شهير ، قد كشف في وقت سابق أمس، تفاصيل إلقاء جهاز الاستخبارات السعودي القبض على أحد أمراء العائلة المالكة، وذلك بعد رفضه المثول لاستدعاء من قبل الجهاز الأمني التابع لولي العهد محمد بن سلمان.

وقال المغرد “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”: “معلومات مؤكده 100%، وصلتني منذ قليل من الرياض عن استدعاء الاستخبارات السعودية، لصاحب سمو أمير ملكي ورفض طلب الاستدعاء فتم القاء القبض عليه بالقوة الجبرية بعد عملية إطلاق نار وهو داخل قصره، واتحفظ عن ذكر الاسم حتى يأذن لي المصدر”.

وفي السياق ذاته، قال مغردون سعوديون، أن الأمير الذي تم اعتقاله هو النجل الثالث للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك في تعليقاتهم على تغريدة القطري "بوغانم" .

والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، هو وزير الحرس الوطني السعودي السابق وعضو سابق بمجلس الشؤون السياسية والأمنية بالمملكة العربية السعودية. وهو ثالث أبناء ملك المملكة العربية السعودية الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من زوجته الأميرة منيرة بنت محمد العطيشان التميمي.





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