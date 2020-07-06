شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد محمد بن سلمان وابنه الاكبر في صور حديثة.. "يخلق من الشبه أربعين" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ مساءً (أخبار الخليج 365/خاص)

"يخلق من الشبه أربعين"، الوصف المناسب عند مشاهدة صورة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما كان صغيرا فى حفل مدرسته الإبتدائية، ومشاهدة صورة نجله الأكبر سلمان محمد بن سلمان.

وبحسب متابعة (أخبار الخليج 365)، تداول ناشطون صورة نادرة وقديمة نشرت لأول مرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حفل مدرسته الابتدائية، وأخرى لنجله الأكبر وهو في ذات العمر تقريبا.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

شاهد أخطر سيلفي في العالم.. شاب يتسلق فوهة بركان لالتقاط صورًا تذكارية!

هيا مرعشلي تسحر الجمهور بظهور مثير وهي بفسان قصير شفاف وبالمايوه (فيديو)

هل تذكرون الملثمين الذين نفذوا حكم الإعدام بحق "صدام حسين"؟.. شاهدوا المفاجأة الكبرى التي فجرها رئيس عربي بشأن هويتهم ومنهم! (فيديو)

الآن.. الإستخبارات السعودية تلقي القبض على نجل «الملك عبدالله بن عبدالعزيز» بأمر عاجل من «محمد بن سلمان» (صور + تفاصيل صادمة)

نسرين طافش تظهر بفستان شفاف وتثير ضجة غير مسبوقة بمواقع التواصل

4 صور شبه عارية لـ"رانيا يوسف" كفيلة بإدخالها السجن.. تعمدت فيها إظهار هذه المناطق الحساسة من جسمها.. شاهد!

شاهد.. صورة ساخنة لمذيعة الحدث ظهرت فيها "حمالات صدرها" بشكل واضح أثناء نشرة الأخبار!

والبث مباشر.. فيديو فاضح لمذيع قناة العربية يمارس هذا الفعل مع زوجته.. شاهد!

شاهد.. مذيعة شابة بجمال ساحر وأنوثة طاغية تنضم لقناة العربية.. صور

Advertisements

شاهد.. تسريبات لفضائح اخلاقية لبشار الأسد وعلاقاته العاطفية مع عشرات النساء

شاهد.. الملكة رانيا زوجة ملك الأردن تقهر بجمالها زوجة ترامب في ظهور مثير وإطلالة فريدة من نوعها.. صور!

شاهد.. فيديو لمذيعة الجزيرة يصدم الجمهور: ضرب على "المؤخرة" في بث مباشر

فيديو صادم.. مذيعة قناة MBC تنصح السعوديات بممارسة هذا الفعل الفاضح والمخل.. شاهد!

قبل قليل.. قناة العربية تعلن صدور أمر عاجل للملك سلمان وفرحة تجتاح قلوب الملايين.. نص القرار

عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد!

وقارن المتابعون بين صورة ولي العهد بصورة نادرة له برفقة ابنه الأكبر سلمان، الذي كان يلبس الثوب والشماغ، وحظيت الصورة باهتمام المغردين، خاصةً أن الطفل يتمتع بالوسامة منذ الصغر، حفظه الله.

والصورة التي التقطت، تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وابن ولي العهد خلال سباق "فورمولا إي" الذي أقيم أخيراً في الدرعية.

ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصغر ولي عهد في تاريخ السعودية. ونائب رئيس مجلس الوزراء إضافة لكونه وزير الدفاع، كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

يشار إلى أنه متزوج من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، ولديهما من الأبناء أربعة: الأمير سلمان، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، الأمير مشهور.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام