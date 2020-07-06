الفهد يُشيد بجهود فرق الكشافة التطوعية لمكافحة كورونا بمناطق المملكة

أشاد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، بما قدمته الفرق التطوعية الكشفية بمناطق المملكة، من مبادرات تطوعية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذُ بدء الفرق ممارسة مهامها منتصف شهر رجب الماضي.

وجاء ذلك، في خطاب بعثه الفهد للمنسقين بالمناطق الإدارية بالمملكة، عبّر فيه عن اعتزازه وفخره بما قدّمته الفرق خلال الفترة الماضية من جهود تطوعية ومساهمات مجتمعية أسهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر هذا الفيروس.

وأعرب منسقو الفرق كافة الأعضاء كافة في المحافظات والمراكز عن خالص الشكر لنائب رئيس الجمعية، على هذه اللفتة التي تعكس مدى حرص نائب رئيس الجمعية بالتعبير عما يشعر به منسوبو الجمعية من تقدير وإعزاز للدور الذي قاموا وما زالوا يقومون به، والذي يشد من أزر أعضاء الفرق كافة، ويحفزهم على بذل المزيد من الجهد وتقديم المزيد من العطاء.

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وكان نائب رئيس الجمعية قد شكل 13 فرقة رئيسةً بالمناطق الإدارية مع بدء الجائحة؛ حيث أُسندت مهمة المنسقين لكل من: خالد العيسى في الرياض، و زياد قدير في مكة المكرمة، والدكتور محمد الجهني في المدينة المنورة، وفي الشرقية فهد الدعجاني، وفي القصيم عبدالعزيز الربعي، وفي عسير سعيد عوضه، وفي حائل علي المنصور، وفي الجوف سلطان الجهني، وفي الحدود الشمالية بندر أبا الخيل، وفي تبوك سعود مسامح، وفي الباحة مسفر الغباشي، وفي جازان محمد ملحان، وفي نجران حسين مقبول.

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