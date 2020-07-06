السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُنفذ (987) جولة رقابية وتُعقم وتطهر (990) موقعاً بالمنطقة



الدمام 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليه 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، (987) جولة رقابية، ضمن جولاتها الدورية لمتابعة آلية عمل المراكز والأسواق التجارية حسب الخطة الاحترازية والتوعوية، بمتابعة المراقبين الصحيين لجميع المواقع بالمنطقة لتحقيق بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.

وأسفرت الجولات الرقابية عن قيد (27) مخالفة للتدابير الصحية، و (29) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة.

وأنجزت الأمانة أعمال غسل وتعقيم وتطهير (990) موقعا بالمنطقة، بمشاركة (485) فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، كما رفعت (7703) طن من النفايات، وأزالت (4615) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات.

وتسعى الأمانة إلى تكثيف طاقاتها البشرية ومعداتها، للعمل على مدار الساعة، وذلك لمتابعة جميع المنشآت التجارية والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات، لضمان حماية المجتمع.

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13:35ت م

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