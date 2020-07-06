السعودية اليوم / بلدية الشقيق تنفذ 830 جولة تفتيشية



الشقيق 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليه 2020 م واس

نفذت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب 830 جولة تفتيشية رقابية في شهر واحد ، ضمن الحملة الرقابة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصر بن احمد عطيف ، أن الجولات تأتي امتداداً للجهود والمتابعة الدائمة والجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة منطقة جازان بشكل عام لكل ما يقدم للمستهلك للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات، مبيناً أنه جرى تطبيق الغرامة اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة فور ضبط المخالفة.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية ، نفذت ما يقارب 120 جولة مشتركة مع قطاعات الحكومية الأخرى ، وأصدرت خلال الجولات 105 مخالفات وإشعارات ، وأغلقت 13 محلاً ، كما أصدرت 32 شهادة صحية ، إلى جانب رفع 1210 أطنان من النفايات وإزالة 417 طناً من الأنقاض والمخالفات ، وتطهير وتعقيم 10 مواقع بما يفوق الـ2000 لتر من المعقمات.

وحث المهندس عطيف ، المواطنين والمقيمين على ضرورة الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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13:25ت م

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