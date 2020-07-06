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قال موقع التصنيف العالمي لجوازات السفر "باسبوت إيندكس": إن جواز السفر الإيراني يُعَد سادس أسوأ جواز سفر من بين 199 جواز سفر في العالم.
وأشار الموقع، في تصنيفه الجديد، إلى أن خمس دول فقط تسمح للمواطنين الإيرانيين بالسفر دون الحاجة للتأشيرة؛ في حين تسمح لهم 28 دولة أخرى بالحصول على التأشيرة عند الوصول، ويفرض عليهم الحصول على التأشيرة قبل السفر إلى 165 دولة حول العالم.
وجاءت أسوأ جوازات سفر في العالم بالترتيب: "العراق- أفغانستان- سوريا- الصومال- اليمن- إيران".
في حين جاء جواز السفر السعودي في مراتب متقدمة؛ حيث يُسمح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى 60 دولة حول العالم، وتصدرت اليابان قائمة أفضل جوازات السفر في العالم؛ حيث جاء الجواز النيوزيلندي في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة جواز سفر فينلندا.إيران
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 12:40 PM
165 دولة حول العالم تفرض قيودًا على الإيرانيين لبلوغهم التأشيرة قبل السفر إليها
قال موقع التصنيف العالمي لجوازات السفر "باسبوت إيندكس": إن جواز السفر الإيراني يُعَد سادس أسوأ جواز سفر من بين 199 جواز سفر في العالم.
وأشار الموقع، في تصنيفه الجديد، إلى أن خمس دول فقط تسمح للمواطنين الإيرانيين بالسفر دون الحاجة للتأشيرة؛ في حين تسمح لهم 28 دولة أخرى بالحصول على التأشيرة عند الوصول، ويفرض عليهم الحصول على التأشيرة قبل السفر إلى 165 دولة حول العالم.
وجاءت أسوأ جوازات سفر في العالم بالترتيب: "العراق- أفغانستان- سوريا- الصومال- اليمن- إيران".
في حين جاء جواز السفر السعودي في مراتب متقدمة؛ حيث يُسمح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى 60 دولة حول العالم، وتصدرت اليابان قائمة أفضل جوازات السفر في العالم؛ حيث جاء الجواز النيوزيلندي في المرتبة الثانية وفي المرتبة الثالثة جواز سفر فينلندا.
، "أفضل جوازات السفر وأسوأها".. إيران تتذيل واليابان تتصدر والسعودية متقدمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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