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لقيت امرأة من ولاية أريزونا الأميركية حتفها، عقب سقوطها من ارتفاع 30 متراً، أثناء التقاطها صوراً في منطقة "جراند كانيون" أو الوادي العظيم.
وتمكنت قوات الشرطة، الأحد، من انتشال جثة ماريا سالغادو لوبيز، البالغة من العمر 59 عاماً، بعد سقوطها الجمعة من ارتفاع كبير في منطقة "الوادي العظيم".
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد كانت ماريا تتنزه في الموقع، وتلتقط الصور، برفقة عائلتها، حين وقع حادث سقوطها.
ويرتبط "الوادي العظيم" بسلسلة من الحوادث المميتة، حيث شهد عام 2018 وفاة 17 شخصاً، في حين توفي أربعة أشخاص على الأقل في العام الماضي.
وبحسب المتحدثة باسم متنزه "جراند كانيون الوطني"، فانيسا سيغا سيرفانتس، فإن متوسط الوفيات التي تسجل في الموقع هو 12 سنوياً، وترجع لأسباب متعددة كالسقوط أثناء التقاط الصور أو الغرق أو الحمّى.
ويعد المتنزه واحداً من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث اجتذب ما يقرب من 6.4 مليون زائر عام 2018.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 10:21 AM
في حادث متكرر بالموقع السياحي الشهيرسقطت من هنا.. صورة تنهي حياة امرأة في الوادي العظيم
لقيت امرأة من ولاية أريزونا الأميركية حتفها، عقب سقوطها من ارتفاع 30 متراً، أثناء التقاطها صوراً في منطقة "جراند كانيون" أو الوادي العظيم.
وتمكنت قوات الشرطة، الأحد، من انتشال جثة ماريا سالغادو لوبيز، البالغة من العمر 59 عاماً، بعد سقوطها الجمعة من ارتفاع كبير في منطقة "الوادي العظيم".
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد كانت ماريا تتنزه في الموقع، وتلتقط الصور، برفقة عائلتها، حين وقع حادث سقوطها.
ويرتبط "الوادي العظيم" بسلسلة من الحوادث المميتة، حيث شهد عام 2018 وفاة 17 شخصاً، في حين توفي أربعة أشخاص على الأقل في العام الماضي.
وبحسب المتحدثة باسم متنزه "جراند كانيون الوطني"، فانيسا سيغا سيرفانتس، فإن متوسط الوفيات التي تسجل في الموقع هو 12 سنوياً، وترجع لأسباب متعددة كالسقوط أثناء التقاط الصور أو الغرق أو الحمّى.
ويعد المتنزه واحداً من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث اجتذب ما يقرب من 6.4 مليون زائر عام 2018.
، سقطت من هنا.. صورة تنهي حياة امرأة في الوادي العظيم ،
المصدر : الخليج 365
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