شكرا لمتابعة خبر عن 457 ألف وافد يخرج من سوق العمل لينضم 217 ألف مواطن ومواطنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت إحصائيات سوق العمل بلوغ عدد الوافدين الذين غادروا عام 2019 نحو 457.609 من العمال، لينضم إلى سوق العمل نحو 217.638 مواطنا ومواطنة للقوى العاملة.

وأعلن التقرير الأخير الصادر عن صندوق الموارد البشرية «هدف»، بأن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص خلال العام الفائت 8.1 ملايين، منها 1.7 مليون مواطن بلغ الذكور منهم 1.141 مليون، والإناث نحو 558 ألف مواطنة، في حين بلغ إجمالي عدد المواطنين الباحثين عن عمل 1.0 مليون، الرجال 168.016 والسيدات 857.312 سيدة.

وشهدت نسبة التوطين ارتفاعا إلى 20.90%.الإعانات الشهريةيقدم صندوق الموارد البشرية الإعانات لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من قبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب.