شكرا لمتابعة خبر عن المخترعة عائشة السقاف: تعرضت للتنمر وكلمات الوزير أعادت ثقتي بنفسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعرضت المخترعة عائشة السقاف، لموجة من التنمر والسخرية بعدما نشرت معلومات عن اختراعها لجهاز ذاتي لبيع الكمامات والقفازات المضادة للفيروس المستجد.

وأكدت عائشة السقاف، أن كلمات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أعادت لها الثقة في نفسها، حيث أعرب الوزير عن فخره بها، قائلًا: " نحن فخورين فيك يا مبدعة " .

وأشارت " السقاف" إلى إنها وضعت الجهاز بعد الانتهاء من تصنيعه في المراكز التجارية، وشرحت للرواد خطوات استخدامه عن طريق تزويد الجهاز برقم هاتف الراغب في الشراء وحصوله على الفاتورة مع رسالة نصية تشير إلى اكتمال العملية، بحسب صحيفة " عكاظ " .

وفي سياق متصل، كشفت المخترتة عن أسفها لما تعرضت له من تنمر واتهامات في بعض منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التشكيك في اختراعها والادعاء بأن الفكرة مسروقة ووصف الاختراع بالمشبوه وأنه صناعة غير سعودية.