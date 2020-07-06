الأرصاد: رياح نشطة في 10 مناطق خلال الساعات المقبلة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، أن تتأثر 10مناطق بالمملكة، برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.

ووفق «الأرصاد»، تشهد منطقة جازان «الدرب- بيش– جازان»، والأجزاء الساحلية منها، نشاطًا في الرياح السطحية المؤدية إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

فيما تشهد منطقة الحدود الشمالية «طريف– عرعر– مواقع أخرى» رياحًا نشطة وأتربة مثارة تؤدي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

أمّا منطقة الجوف «القريات- دومة الجندل- سكاكا– طبرجل»، فتتعرض لرياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وبحسب «الأرصاد» تتعرض منطقة المدينة المنورة «الحناكية- العلا- المدينة المنورة- المهد- بدر– ينبع» لرياح وأتربة تحد من الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

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فيما تتعرض منطقة القصيم «البكيرية- النبهانية- بريدة- عقلة الصقور– عنيزة» لنشاط في الرياح التي تحد الأتربة المثارة بسببها من الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

أما منطقة حائل «السليمي- الشملي- الشنان- الغزالة- بقعاء– حائل»، فتتعرض إلى رياح نشطة تحد بأتربتها المثارة من مستوى الرؤية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

فيما تشهد منطقة نجران «شرورة– نجران– يدمة» وعدد من المواقع الأخرى، رياحًا نشطة وأتربة مثارة تحدّ من الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

كما تتعرض منطقة الرياض «الدوادمي– السليل– عفيف– وادي الدواسر»، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة تتدنى بسببها الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

نفس الحال بالنسبة لمنطقة عسير، «بيشة- تثليث»، وعدد من المواقع الأخرى، التي تتعرض إلى نشاط في الرياح السطحية التي تؤدي للحدّ من مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

أما منطقة مكة المكرمة، «الجموم- الخرمة- الطائف- الموية- تربة– رنية»، فتشهد رياحًا مثيرة للأتربة المؤثرة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ حيث تدني الرؤية الأفقية، وذلك بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.