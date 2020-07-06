محمد بن مسعود - الدمام - نفّذتها أمانة العاصمة خلال أسبوع.. تمّت إعادة سفلتة 279.939 م2 أعلنت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال صيانة طرق بمساحة 420 ألف متر مربع إجمالياً خلال الأسبوع الماضي. وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: 420 ألف متر مربع إجمالي مساحة تنفيذ وصيانة طرق #الرياض خلال أسبوع. وأضافت: تمت إعادة سفلتة 279.939 متراً مربعاً ومعالجة هبوط 34.105 أمتار مربعة، أما تنفيذ الطرق فبلغ 26.025 متراً مربعاً، وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 2 يوليو 2020 م.أمانة الرياض الرياض 06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 09:09 AM نفّذتها أمانة العاصمة خلال أسبوع.. تمّت إعادة سفلتة 279.939 م2 Advertisements الرياض.. تنفيذ أعمال صيانة للطرق بمساحة 420 ألف متر مربع الرياض.. تنفيذ أعمال صيانة للطرق بمساحة 420 ألف متر مربع أعلنت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال صيانة طرق بمساحة 420 ألف متر مربع إجمالياً خلال الأسبوع الماضي. وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: 420 ألف متر مربع إجمالي مساحة تنفيذ وصيانة طرق #الرياض خلال أسبوع. وأضافت: تمت إعادة سفلتة 279.939 متراً مربعاً ومعالجة هبوط 34.105 أمتار مربعة، أما تنفيذ الطرق فبلغ 26.025 متراً مربعاً، وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 2 يوليو 2020 م. الكلمات المفتاحية ، الرياض.. تنفيذ أعمال صيانة للطرق بمساحة 420 ألف متر مربع ،

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