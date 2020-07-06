كيفية حذف تطبيقات الجهات الخارجية المرتبطة بحساب فيسبوك

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اكتشفت منصة فيسبوك في الفترة الأخيرة أن التطبيقات التي حُذفت تلقائيًا بعد 90 يومًا من عدم النشاط، أو حذفها المستخدم يدويًا ما زال بإمكانها الوصول إلى بعض بيانات المستخدم.
ولكن لحسن الحظ، قامت الشركة بإصلاح المشكلة على الفور ولم يُعثر على أي دليل على وجود تسريبات أو معالجة أي بيانات بشكل خطأ، ومع ذلك يوصي خبراء الأمن الرقمي بمراجعة التطبيقات المرتبطة بحسابك في فيسبوك التي لم تعد تستخدمها، وإزالتها بشكل نهائي ليكون حسابك آمنًا.
كيف يمكنك حذف تطبيقات الجهات الخارجية المرتبطة بحساب فيسبوك؟
- انتقل إلى حسابك في فيسبوك.
- افتح قائمة (الإعدادات) في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، ثم مرر لأسفل واضغط على خيار (التطبيقات والمواقع الإلكترونية) Apps and Websites.
- سيؤدي ذلك إلى فتح قائمة جديدة تضم جميع تطبيقات ومواقع الويب التابعة لجهات خارجية التي قمت بتسجيل الدخول إليها باستخدام فيسبوك، أو منحتها حق الوصول إلى حسابك في فيسبوك بطريقة ما.
- قم بتحديد أي تطبيق لم تعد تريد ربطه بحسابك في فيسبوك في الجهة اليمنى من الشاشة، ثم اضغط على (إزالة) Remove.
- إذا كنت لا ترى أي تطبيقات مدرجة، فهذا يعني أنك إما لم تقم بتسجيل الدخول إلى تطبيق تابع لجهة خارجية باستخدام فيسبوك، أو أن فيسبوك قد حذف هذه التطبيقات تلقائيًا من حسابك، وتذكر قد تظل التطبيقات التي حُذفت تحتفظ بالبيانات التي جمعتها من قبل..، ولكن لن تتمكن من تتبعك بعد حذفها.
كما تتيح لك قائمة (التطبيقات ومواقع الويب) أيضًا تعديل التفاعلات الافتراضية لحسابك – مثل الإعجاب والتعليق – مع تطبيقات الجهات الخارجية عبر فيسبوك، من خلال الخطوات التالية:
- في صفحة (التطبيقات والمواقع الإلكترونية) Apps and Websites، مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (التفضيلات) Preferences.
- اضغط على زر (تعديل) أسفل خيار (التطبيقات أو مواقع الويب)، ثم اضغط على خيار (إيقاف التشغيل) Turn Off.
- اضغط أيضًا على زر (تعديل) أسفل خيار (إشعارات الألعاب والتطبيقات) Game and app notifications، ثم اضغط على خيار (إيقاف التشغيل) Turn Off.
- سيؤدي ذلك إلى حذف جميع تطبيقات الجهات الخارجية من حسابك، وسيمنعك ذلك أيضًا من مشاركة المحتوى أو الإعجاب به من التطبيقات ومواقع الويب الأخرى باستخدام اختصارات فيسبوك المضمنة – مثل: زري مشاركة وإعجاب – ولكنها أفضل طريقة لمنع التطبيقاتِ مواقعَ الويب من تتبع نشاط حسابك.
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