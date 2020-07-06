السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 48 إصابة جديدة بكورونا



سول 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس

وأعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 الفا و 137 إصابة.

وذكرت السلطات الصحية أن من بين الاصابات الجديدة كانت هناك 24 حالة لانتقال العدوى محليا و24 حالة أخرى قادمة من الخارج، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة جراء كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 284 شخصا.

// انتهى //

07:28ت م

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سول 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واستراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى عتبة 40 حالة اليوم الاثنين بعد أن كان عند عتبة 60 حالة لليوم الثالث على التوالي منذ يوم 3 يوليو. غير أن العدد قد يرتفع مرة أخرى بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي في عدد المصابين في العاصمة وضواحيها ودايجون وكوانجو.وأعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 الفا و 137 إصابة.وذكرت السلطات الصحية أن من بين الاصابات الجديدة كانت هناك 24 حالة لانتقال العدوى محليا و24 حالة أخرى قادمة من الخارج، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وتم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة جراء كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 284 شخصا.// انتهى //07:28ت م0014

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