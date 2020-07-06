السعودية اليوم / الرئيس المالي يواصل سلسلة لقاءاته من اجل إيجاد مخرج للازمة السياسية والاجتماعية



باماكو 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

واصل الرئيس المالي إبراهيم ببكر كيتا سلسلة لقاءاته مع بعض الشخصيات الوطنية المالية والتشكيلات المؤثرة سياسيًا واجتماعيًا، من اجل التوصل إلى مخرج للازمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد منذ عدة أشهر .

وأفادت الرئاسة المالية أن كيتا التقى مع ممثلي العائلات المؤسسة لمدينة باماكو، عاصمة البلاد، وهي عائلات تتمتع بنفوذ سياسي واجتماعي كبير، وكثيراً ما تساهم في تسوية الأزمات وتعقيدها في بعض الأحيان.

ولم يعلن بشكل رسمي تفاصيل المباحثات التي أجراها الرئيس كيتا مع وفد العائلات المؤسسة لمدينة باماكو، فيما اكتفت الرئاسة المالية بالإشارة إلى أن المباحثات تناولت الأزمة التي تمر بها البلاد.

كما التقى الرئيس كيتا بوفد من ممثلي أحزاب الأغلبية الرئاسية الداعمة له، وذلك في سياق الاستعداد للتوصل إلى حل من شأنه أن ينتهي بتهدئة الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلد.

وسبق أن التقى كيتا بالإمام محمود ديكو، الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى، وهو أحد أبرز قادة الحراك المعارض.

وتعيش جمهورية مالي منذ عدة أشهر على وقع أزمة سياسية واجتماعية قوية، تصاعدت يوم الخامس من يونيو الماضي، عندما خرجت مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الرئيس كيتا.

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