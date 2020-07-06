شكرا لمتابعة خبر عن صور من افتتاح أكبر مستشفى لعلاج الإبل في العالم بالقصيم‎ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

افتتحت المملكة، أمس الأحد، أكبر مستشفى لعلاج الإبل بمنطقة القصيم، ليصبح أكبر مركز صحي بيطري متخصص بعلاج حيوان الصحراء في العالم.

وسيوفر المركز الطبي البيطري الجديد، علاجات للإبل مع بلوغ أسعار بعض الرؤوس منها مئات آلاف وأحياناً ملايين الريالات.

ويقع المستشفى شرق مدينة بريدة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له أربعة آلاف مطية، ومقام على مساحة تبلغ 70 ألف متر مربع.

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