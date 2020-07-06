السعودية اليوم / تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا بموريتانيا



نواكشوط 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف مساء اليوم، عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 363 تحليلًا مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 39 حالة شفاء من الفيروس،ليصح عدد المتعافين 1844 شخصًا.

وابلغ عن حالة وفاة واحدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 130 شخصًا.

// انتهى //

02:30ت م

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نواكشوط 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف مساء اليوم، عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4879 إصابة مؤكدة في البلاد.وأفاد المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 363 تحليلًا مخبريًا، مضيفًا أنه تم تسجيل 39 حالة شفاء من الفيروس،ليصح عدد المتعافين 1844 شخصًا.وابلغ عن حالة وفاة واحدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 130 شخصًا.// انتهى //02:30ت م0271

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