شكرا لقرائتكم أسعار العملات العربية والعالمية مقابل الريال السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض تباينت أسعار العملات العربية والعالمية أمام الريال السعودي خلال التعاملات المسائية ليوم أمس الأحد. وتقدم “متابعات الخليج 365” فيما يلي أسعار العملات مقابل الريال السعودي: دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي يورو (EUR) 1 يورو = 4.22 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.24 يورو جنيه إسترليني (GBP) 1 جنيه إسترليني = 4.68 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.21 جنيه إسترليني دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.77 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.36 دولار كندي دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.60 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.38 دولار أسترالي ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 28.66 ين ياباني جنيه مصري (EGP) 1 جنيه مصري = 0.23 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.30 جنيه مصري درهم إماراتي (AED) 1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي جنيه سوداني (SDG) 1 جنيه سوداني = 0.07 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 14.75 جنيه سوداني دينار جزائري (DZD) 1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 34.42 دينار جزائري دينار بحريني (BHD) 1 دينار بحريني = 9.945 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني دينار عراقي (IQD) Advertisements 1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 317.83 دينار عراقي دينار أردني (JOD) 1 دينار أردني = 5.291 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.19 دينار أردني دينار كويتي (KWD) 1 دينار كويتي = 12.184 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي ليرة لبنانية (LBP) 1 ليرة لبنانية = 0.002 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 403.48 ليرة لبنانية دينار ليبي (LYD) 1 دينار ليبي = 2.683 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.37 دينار ليبي درهم مغربي (MAD) 1 درهم مغربي = 0.39 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.59 درهم مغربي ليرة سورية (SYP) 1 ليرة سورية = 0.01 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 136.73 ليرة سورية شلن صومالي (SOS) 1 شلن صومالي = 0.01 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.69 شلن صومالي ريال عماني (OMR) 1 ريال عماني = 9.743 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.10 ريال عماني ريال قطري (QAR) 1 ريال قطري = 1.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.97 ريال قطري دينار تونسي (TND) 1 دينار تونسي = 1.314 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.76 دينار تونسي ريال يمني (YER) 1 ريال يمني = 0.01 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.74 ريال يمني فرنك جيبوتي (DJF) 1 فرنك جيبوتي = 0.02 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.46 فرنك جيبوتي جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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