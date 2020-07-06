استوليا على 12 ألف ريال و8 مركبات

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مُرتكبيها، أسفرت عن القبض على «مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر»، تورّطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاستيلاء على ما يقارب 12 ألف ريال، وسرقة 8 مركبات، ضُبطت 3 منها بعد الاسترشاد عليها في مدينة الدمام، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: شرطة القصيم تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بالمذنب شرطة الرياض تطيح بثلاثة سودانيين متورطين بالترويج لبيع عملات نقدية مزيفة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطنين تورّطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.