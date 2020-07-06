سقوط رافعة في خزان مياه بجدة.. ووفاة السائق نتيجة الحادث

لقي سائق رافعة شوكية مصرعه، نتيجة سقوطه والمعدة في خزان مياه خاص بإحدى الشركات بمحافظة جدة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

وفي التفاصيل، لفت المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية إلى أن «عدم أخذ الحيطة والحذر، تسبب في سقوط رافعة داخل خزان إحدى الشركات بمحافظة جدة بحي الأجواد ووفاة قائدها».

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