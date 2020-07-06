السعودية اليوم / إدارة تعليم جازان تواصل استعدادها لانطلاق العام الدراسي المقبل



جيزان 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جهودها استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1441 - 1442هـ ، من خلال العديد من البرامج والدورات الإثرائية والتطويرية التي تستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات .

وتتابع لجنة الاستعداد بالإدارة برئاسة المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي خطط الاستعداد عبر اللجان الفرعية ونسب الاستعداد لدى كافة الأقسام والإدارات ومناقشتها " عن بعد" بشكل مستمر ، إلى جانب متابعة سير العمل بالمستودعات المركزية بمدينة جيزان وأبوعريش ومراحل وخطط ترحيل المقررات المدرسية وآلية توزيعها.

كما تم الانتهاء من (16) مشروعاً مدرسياً جديداً، يستفيد منها مطلع العام الدراسي القادم (7658) طالباً وطالبة ، إضافة لتخصيص الإدارة فريق عمل فني وإرشادي عن بعد لتقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور خلال فترة التسجيل الإلكتروني لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي .

وواصلت الإدارة ممثلة في إدارة الصحة المدرسية والتجهيزات والإعلام في نشر التصاميم الإرشادية والموشن جرافيك عن الممارسات الصحيحة داخل مقرات العمل وفي الأماكن العامة للحفاظ على الصحة وللحد من انتشار فايروس

من جهة أخرى أطلقت إدارة الموهوبات بتعليم جازان الملتقى الافتراضي الإثرائي الصيفي للموهوبات 2020 " لأجلك وطني نتعلم " والذي يستهدف الطالبات وأمهاتهن وينفذ عن بعد.

كما نفذت إدارة التدريب عدداً من البرامج التدريبية عن بُعد لشرح وتوضيح طريقة رصد ساعات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليم والتي استفاد منها أكثر من (6911) من منسوبي ومنسوبات التعليم ، كما ستقدم الإدارة عدداً من البرامج التدريبية ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441هـ/2020م (المرحلة الثالثة- عن بُعد).

// انتهى //

23:51ت م

0248



جيزان 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جهودها استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1441 - 1442هـ ، من خلال العديد من البرامج والدورات الإثرائية والتطويرية التي تستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات .وتتابع لجنة الاستعداد بالإدارة برئاسة المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي خطط الاستعداد عبر اللجان الفرعية ونسب الاستعداد لدى كافة الأقسام والإدارات ومناقشتها " عن بعد" بشكل مستمر ، إلى جانب متابعة سير العمل بالمستودعات المركزية بمدينة جيزان وأبوعريش ومراحل وخطط ترحيل المقررات المدرسية وآلية توزيعها.كما تم الانتهاء من (16) مشروعاً مدرسياً جديداً، يستفيد منها مطلع العام الدراسي القادم (7658) طالباً وطالبة ، إضافة لتخصيص الإدارة فريق عمل فني وإرشادي عن بعد لتقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور خلال فترة التسجيل الإلكتروني لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي .وواصلت الإدارة ممثلة في إدارة الصحة المدرسية والتجهيزات والإعلام في نشر التصاميم الإرشادية والموشن جرافيك عن الممارسات الصحيحة داخل مقرات العمل وفي الأماكن العامة للحفاظ على الصحة وللحد من انتشار فايروس كورونا ، و أتاحت تنفيذ الخدمات الإلكترونية للمستفيدين عبر منصة " تواصل " التي تتيح لهم التواصل مع كافة الجهات بشكل وتتبع مشاركاتهم إلكترونياً.من جهة أخرى أطلقت إدارة الموهوبات بتعليم جازان الملتقى الافتراضي الإثرائي الصيفي للموهوبات 2020 " لأجلك وطني نتعلم " والذي يستهدف الطالبات وأمهاتهن وينفذ عن بعد.كما نفذت إدارة التدريب عدداً من البرامج التدريبية عن بُعد لشرح وتوضيح طريقة رصد ساعات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليم والتي استفاد منها أكثر من (6911) من منسوبي ومنسوبات التعليم ، كما ستقدم الإدارة عدداً من البرامج التدريبية ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441هـ/2020م (المرحلة الثالثة- عن بُعد).// انتهى //23:51ت م0248

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدارة تعليم جازان تواصل استعدادها لانطلاق العام الدراسي المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.