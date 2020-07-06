هكذا نعى عادل إمام الراحلة رجاء الجداوي

2020-07-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

نعى الفنان المصري عادل إمام، الممثلة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت صباح أمس الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وغيّب الموت رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عامًا في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية، بعد صراع لأكثر من 40 يومًا مع كوفيد-19.

ونشر عادل إمام الملقب بـ”الزعيم” صورة له برفقة الفنانة الراحلة، من مسرحية الواد سيد الشغال، عبر حسابه على “إنستجرام” وعلق عليها: “وداعًا الفنانة القديرة رجاء الجداوي”.

وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي استرجعت ذكريات الراحلة، خاصة بدورها في مسرحية “الواد سيد الشغال” مع إمام.

وقدمت رجاء الجداوي العديد من الأفلام بين الستينات والثمانينات أمثال دعاء الكروان، كما أن لها مسرحيات خاصة مع عادل إمام، اللذين شكلا معًا أحد أبرز الثنائيات الفنية العربية، مثل “الواد سيد الشغال” و”الزعيم”.

رجاء الجداوي وكورونا:

وأصيبت الممثلة الراحلة بالفيروس نهاية مايو، وتلقت علاجًا مكثفًا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس، لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية.

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والأسبوع الماضي، قالت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي في الإسماعيلية: إن حالة الجداوي لا تزال خطرة، وتدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

ونقل مصدر عن الفريق الطبي قوله إنه اضطر إلى وضع الجداوي على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية لتوصيل الهواء إلى الرئتين، عوضًا عن جهاز تنفس صناعي موصول بجهاز ضخ الهواء المستمر للرئتين، بعد تدهور حالتها.

وأضافت المصادر أن نسبة الأكسجين في الدم ما بين 50 إلى 60، وهي نسبة ضعيفة الأمر الذي جعل حالتها متدهورة.

وولدت رجاء الجداوي في السادس من سبتمبر 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي، وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقًا في مسلسل (السندريلا) للمخرج سمير سيف.

وبدأت مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء، وكان أول أفلامها (دعاء الكروان) للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.

وقدمت رجاء الجداوي أفلام (إشاعة حب) و(ثمن الغربة) و(أيام في الحلال) و(بريق عينيك) و(عاد لينتقم) و(الوحل) و(البيه البواب) و(تيمور وشفيقة) و(الثلاثة يشتغلونها) و(كركر) و(مراتي وزوجتي) و(من 30 سنة).

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