، "صاعقة" تدخل حارس مرمى روسي العناية المركزة في حالة حرجة ،

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أفادت وسائل إعلام روسية بتعرض حارس مرمى نادي "زناميا ترودا" لكرة القدم، لصاعقة، في العاصمة موسكو، وذلك أثناء خضوعه للتدريب برفقة لاعبين من فريقه، وفق سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، ذكرت مواقع روسية ومنها صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، فإن الحارس الشاب إيفان زابوروفسكي، تعرض لإصابات بليغة من جرّاء صاعقة أصابته أثناء التدريب، وعلى الفور، تلقى زابوروفسكي إسعافات أولية، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة الروسية.
وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب في حالة "حرجة"، وهو في غيبوبة، عقب إصابة الصاعقة لعارضة المرمى التي كان زابوروفسكي قريبًا منها.
وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد حذرت السبت من أمطار رعدية غزيرة، إلا أن النادي واصل التدريب في ملعب "توربيدو"، حيث وقع الحادث.
يُذكر أن السلطات المعنية في موسكو قد فتحت تحقيقًا حول حادثة إصابة حارس "زناميا ترودا" الذي يحتل المرتبة 11 في قائمة ترتيب الدوري الروسي.
"صاعقة" تدخل حارس مرمى روسي العناية المركزة في حالة حرجةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-05
أفادت وسائل إعلام روسية بتعرض حارس مرمى نادي "زناميا ترودا" لكرة القدم، لصاعقة، في العاصمة موسكو، وذلك أثناء خضوعه للتدريب برفقة لاعبين من فريقه، وفق سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، ذكرت مواقع روسية ومنها صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، فإن الحارس الشاب إيفان زابوروفسكي، تعرض لإصابات بليغة من جرّاء صاعقة أصابته أثناء التدريب، وعلى الفور، تلقى زابوروفسكي إسعافات أولية، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة الروسية.
وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب في حالة "حرجة"، وهو في غيبوبة، عقب إصابة الصاعقة لعارضة المرمى التي كان زابوروفسكي قريبًا منها.
وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد حذرت السبت من أمطار رعدية غزيرة، إلا أن النادي واصل التدريب في ملعب "توربيدو"، حيث وقع الحادث.
يُذكر أن السلطات المعنية في موسكو قد فتحت تحقيقًا حول حادثة إصابة حارس "زناميا ترودا" الذي يحتل المرتبة 11 في قائمة ترتيب الدوري الروسي.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
11:46 PM
دخل في غيبوبة بعد نقله إلى المستشفى .. والسلطات تحقق في الحادثة
أفادت وسائل إعلام روسية بتعرض حارس مرمى نادي "زناميا ترودا" لكرة القدم، لصاعقة، في العاصمة موسكو، وذلك أثناء خضوعه للتدريب برفقة لاعبين من فريقه، وفق سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، ذكرت مواقع روسية ومنها صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، فإن الحارس الشاب إيفان زابوروفسكي، تعرض لإصابات بليغة من جرّاء صاعقة أصابته أثناء التدريب، وعلى الفور، تلقى زابوروفسكي إسعافات أولية، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة الروسية.
وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب في حالة "حرجة"، وهو في غيبوبة، عقب إصابة الصاعقة لعارضة المرمى التي كان زابوروفسكي قريبًا منها.
وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد حذرت السبت من أمطار رعدية غزيرة، إلا أن النادي واصل التدريب في ملعب "توربيدو"، حيث وقع الحادث.
يُذكر أن السلطات المعنية في موسكو قد فتحت تحقيقًا حول حادثة إصابة حارس "زناميا ترودا" الذي يحتل المرتبة 11 في قائمة ترتيب الدوري الروسي.
، "صاعقة" تدخل حارس مرمى روسي العناية المركزة في حالة حرجة ،
المصدر : الخليج 365
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