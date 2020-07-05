اخبار السعوديه

الصحة السعودية تعلن الوصول لمرحلة التحكم بكورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن الوصول لمرحلة التحكم بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 5 يوليه 2020

أعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي  اليوم الأحد، إن المملكة مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة فيروس .

 

وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية "وصلنا لمرحلة تحكم في انتشار كورونا"، مشيرا إلى أنه "علينا العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر"، بحسب العربية نت.

Advertisements

 

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن العبد العالي، عن تسجيل 3,580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 1,980 حالة تعاف، فيما بلغت الوفيات الجديدة 58.

 

وسجلت الرياض 332 إصابة جديدة، والطائف 271، وخميس مشيط 242، ومكة المكرمة 230.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية تعلن الوصول لمرحلة التحكم بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا