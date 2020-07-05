بعد وصول هيونداي ازيرا 2021 إلى الوكلاء في السعودية (الناغي والمجدوعي والوعلان)، نتعرف فيما يلي على أبرز المعلومات عنها وأسعارها.

التصميم: شبك كالمرصع بالجواهر مطلي بالكروم – مصابيح أمامية ونهارية LED – مصابيح خلفية متصلة – خطوط انسيابية – جنوط 18 بوصة

الداخلية: مقاعد جلد فاخرة – شاشة معلومات ترفيهية 12.3 بوصة – عدادات قياسات 12.3 بوصة – إضاءة محيطية 64 لون – عرض المعلومات على الزجاج الأمامي – نظام صوتي محيطي

المحركات:2.5 لتر 4 سلندر – 198 حصان – 248 نيوتن متر3.5 لتر 6 سلندر – 290 حصان – 340 نيوتن مترالناقل الأوتوماتيكي 8 سرعاتخزان الوقود 70 لترالأبعاد:الطول: 4,990 ملمالعرض: 1,875 ملمالارتفاع: 1,470 ملمقاعدة العجلات: 2,885 ملمالأمان: 2 وسائد هوائية أمامية – 4 وسائد هوائية جانبية – 2 ستارة هوائية جانبية – وسادة هوائية لركبة السائق

التقنيات: التنبيه والمساعدة على البقاء بالمسار – الرؤية المحيطية 4 كاميرات – عرض ومراقبة النقاط العمياء – مساعد تفادي الاصطدامات – مثبت سرعة ذكي – نظام تنقية الهواء – حساسات أمامية وخلفية

Advertisements





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو و الصور | سيارة هيونداي ازيرا 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.