السعودية اليوم / رئيس مجلس الأئمة والشؤون الإسلامية بالبرازيل يستنكر اعتداءات الحوثيين الإرهابية على المملكة



الرياض 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

استنكر وندد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في جمهورية البرازيل الشيخ الدكتور عبدالحميد متولي، استمرار الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تجاه أراضي المملكة واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مُسيرة مفخخة، والتي كان آخرها إطلاق أربع طائرات مفخخة يوم الجمعة الماضي، مبينًا أن هذه الاعتداءات الإرهابية حالة من الجنون والهستيريا التي تملك تلكم العصابات التي تمادت في غيها وعدوانها، مدعومة من حلفائهم الإيرانيين، والخارجة عن قواعد الحرب ومبادئ السلم العالمية.

جاء ذلك في بيان صحفي قال فيه : تابعنا بمزيد من الحزن والأسف، في المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بالبرازيل، ومعنا كل الخيرين الغيورين من أبناء الجاليات المسلمة، ما قامت به عصابات وشراذم الحوثيين من قصف للمناطق الآمنة والسكان الآمنين في المملكة العربية

وأضاف : إننا نشير إلي أن مثل هذا العدوان، لن يزيد أشقاءنا في المملكة العربية السعودية الرائدة، وقوات التحالف العربي إلا مزيدًا من الإصرار والعزيمة على مواصلة حربها ضد هذه القوى الغاشمة، كما سيقوي من تمسكها بدعم الشرعية، وإعادة الأمور في اليمن إلى نصابها الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عليه.

وتابع : وانطلاقا من تلك الروابط الأخوية المتينة التي تربطنا بأشقائنا في مملكة الخير والفداء، فإننا في الوقت الذي نعبر فيه لأشقائنا في المملكة العربية السعودية عن إدانتنا وشجينا واستنكارنا الشديد لهذا العدوان الصارخ الذي أقدمت عليه عصابات الحوثي، فإننا في الوقت نفسه نعبر عن وقوفنا وتأييدنا المطلق لأية اجراءات يمكن أن تقدم عليها المملكة، دفاعا عن أرضها وشعبها.

واستطرد : نطالب المجتمع الدولي كافة، وتحديدًا مجلس الأمن الدولي، أن يضطلع بدوره، وبحيادية تامة، تجاه ما تقوم به السلطات الإيرانية من عدوان ودعم لعصابات الحوثي الانقلابية في اليمن.

// انتهى //

18:51ت م

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الرياض 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واساستنكر وندد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في جمهورية البرازيل الشيخ الدكتور عبدالحميد متولي، استمرار الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تجاه أراضي المملكة واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مُسيرة مفخخة، والتي كان آخرها إطلاق أربع طائرات مفخخة يوم الجمعة الماضي، مبينًا أن هذه الاعتداءات الإرهابية حالة من الجنون والهستيريا التي تملك تلكم العصابات التي تمادت في غيها وعدوانها، مدعومة من حلفائهم الإيرانيين، والخارجة عن قواعد الحرب ومبادئ السلم العالمية.جاء ذلك في بيان صحفي قال فيه : تابعنا بمزيد من الحزن والأسف، في المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بالبرازيل، ومعنا كل الخيرين الغيورين من أبناء الجاليات المسلمة، ما قامت به عصابات وشراذم الحوثيين من قصف للمناطق الآمنة والسكان الآمنين في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية المدمرة.وأضاف : إننا نشير إلي أن مثل هذا العدوان، لن يزيد أشقاءنا في المملكة العربية السعودية الرائدة، وقوات التحالف العربي إلا مزيدًا من الإصرار والعزيمة على مواصلة حربها ضد هذه القوى الغاشمة، كما سيقوي من تمسكها بدعم الشرعية، وإعادة الأمور في اليمن إلى نصابها الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عليه.وتابع : وانطلاقا من تلك الروابط الأخوية المتينة التي تربطنا بأشقائنا في مملكة الخير والفداء، فإننا في الوقت الذي نعبر فيه لأشقائنا في المملكة العربية السعودية عن إدانتنا وشجينا واستنكارنا الشديد لهذا العدوان الصارخ الذي أقدمت عليه عصابات الحوثي، فإننا في الوقت نفسه نعبر عن وقوفنا وتأييدنا المطلق لأية اجراءات يمكن أن تقدم عليها المملكة، دفاعا عن أرضها وشعبها.واستطرد : نطالب المجتمع الدولي كافة، وتحديدًا مجلس الأمن الدولي، أن يضطلع بدوره، وبحيادية تامة، تجاه ما تقوم به السلطات الإيرانية من عدوان ودعم لعصابات الحوثي الانقلابية في اليمن.// انتهى //18:51ت م0189

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