السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنات بجازان تستقبل طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي



جيزان 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليه 2020 م واس

تستقبل الكلية التقنية للبنات بجازان حالياً طلبات القبول للراغبات بالالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ .

وأوضحت عميدة الكلية نهى الحمزي، أن القبول في الكلية سيكون متاحاً حتى الأربعاء المقبل، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، مبينة أن القبول سيكون في قسم تقنية التجميل وتخصص العناية بالبشرة والعناية بالشعر ، و قسم تقنية الخياطة وإنتاج الملابس تخصص تصميم الأزياء وتخصص الخياطة .

وأشارت إلى أن الكلية اشترطت على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة، أو ثانوية تحفيظ القرآن الكريم ، وألا يزيد عمر المتقدمة عن 30 عاماً ، و ألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن 5 سنوات ، وألا تكون المتقدمة خريجة من إحدى الجامعات

// انتهى //

18:31ت م

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جيزان 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليه 2020 م واستستقبل الكلية التقنية للبنات بجازان حالياً طلبات القبول للراغبات بالالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ .وأوضحت عميدة الكلية نهى الحمزي، أن القبول في الكلية سيكون متاحاً حتى الأربعاء المقبل، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، مبينة أن القبول سيكون في قسم تقنية التجميل وتخصص العناية بالبشرة والعناية بالشعر ، و قسم تقنية الخياطة وإنتاج الملابس تخصص تصميم الأزياء وتخصص الخياطة .وأشارت إلى أن الكلية اشترطت على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة، أو ثانوية تحفيظ القرآن الكريم ، وألا يزيد عمر المتقدمة عن 30 عاماً ، و ألا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن 5 سنوات ، وألا تكون المتقدمة خريجة من إحدى الجامعات السعودية ، أو مستمرة في ذات البرنامج التدريبي المتقدمة عليه ، أو خريجة من ذات البرنامج التدريبي المتقدمة عليه ، وألا تكون مفصولة من أية كلية تقنية أو مطوية القيد خلال الفصلين الماضيين ، وعدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات المدة التدريبية .// انتهى //18:31ت م0184

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