، استشاري أمراض معدية: الأماكن المغلقة والمكتظة أعلى قابلية لنقل عدوى "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين فيها

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور محمد شيخ بان، أن الأماكن المغلقة والمكتظة بالناس التي يتواجد فيها الإنسان لمدة طويلة تتجاوز مثلاً 15 دقيقة تعد أماكن قابلة لنقل العدوى بفيروس كورونا المستجد، بشكل أكبر.

وقال في مداخلة هاتفية عبر قناة "الإخبارية": إن "الأماكن المغلقة التي يزداد فيها عدد الأشخاص ويطول تواجدهم بها تكون شدة وقابلية انتقال العدوى فيها أكبر من غيرها".

وشدد على أهمية الحذر والحرص على التقيد بالإجراءات الوقائية في تلك الأماكن المغلقة، من خلال لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعقيم وغسل اليدين في تقليل الإصابات.

ولفت الاستشاري إلى أن من المشاكل الكبيرة التي سببت سرعة تفشي الجائحة عالميًا، وجود نسبة من الناس يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم الأعراض مطلقًا، ولكن باستطاعتهم نقل الفيروس للآخرين.

وقال: إن "العزل الذاتي والحجر المنزلي لمدة 14 يومًا عند مخالطة مصاب بالفيروس هو أفضل طريقة لضمان الشخص سلامته وصحته وصحة أهله ومجتمعه".

فيروس كورونا الجديد