وزارة الصحة: تسجيل 3580 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1916

حالات التعافي ترتفع إلى 145236 شخصًا..

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 209509، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1980، ما يرفع الإجمالي 145236، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1916 حالة، بعد تسجيل 58 حالة.

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