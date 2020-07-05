السعودية اليوم / هندسة الليث تطلق 27 ورشة عمل هندسية ومهارية ضمن مركز التدريب الصيفي 2020



مكة المكرمة في 14 ذو القعدة 1441 ه الموافق 05 يوليو 2020 م واس

أطلقت كلية الهندسة بالليث فعاليات وورش عمل التدريب الصيفي الذي تنفذه الكلية ممثلة في وكالة الشؤون التعليمية لطلابها خلال الفصل الدراسي الصيفي لهذا العام 1441هـ الذي يعد استكمالاً للمنهج الدراسي المقرر في الخطة الدراسية للطلاب.

وأوضح عميد الكلية الدكتور إسكندر بن محمد هوساوي أن التدريب الصيفي الذي يستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الصيفي لهذا العام يهدف إلى توفير مجموعة من ورش العمل لتغطية المتطلبات للطلبة ضمن المقررات الدراسي مبينا أن التدريب يضم عدة مسارات كمسار إدارة المشاريع الاحترافية، والتطبيقات الجيوفيزيائية البيئية، والذكاء الجيومكاني، وأساسيات التحكم الصناعي، وحماية النظم الكهربائية، ونظام تحليل المخاطر، وبناء فريق العمل، وحصاد الطاقة، وسلامة وصحة الحجيج، والأقمار الصناعية في المجالات البيئية، إضافةً لمسارات تطويرية لإثراء الجانب التطبيقي والمهاري من خلال تقديم ورش عمل في مجال هندسة الاتصالات والإلكترونيات وهندسة البيئة وفِي بعض المهارات الهندسية المتنوعة والمختلفة يقدمها مجموعة مميزة من المحاضرين من داخل الجامعة وخارجها.

من جانبه أفاد وكيل الشؤون التعليمية المهندس فهد الحربي أن التدريب الصيفي بالكلية يشهد خلال هذا الصيف العديد البرامج وورش العمل واللقاءات الإثرائية لأكثر من 27 جلسة وورشة عمل تخصصية ونحو 5 ورش تتعلق ببعض المهارات التي يحتاجها المهندس في الواقع العملي مؤكداً أن التدريب الصيفي يسهم في تطوير مهارات الطلاب وصقل مواهبهم، ويشكل نواة انطلاقتهم في تسطير نجاحهم، ونفع مجتمعهم.

// انتهى //

17:28ت م

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