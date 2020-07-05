السعودية اليوم / المختبر الإقليمي وبنك الدم بالقصيم يجري قرابة 14 ألف فحص مخبري



بريدة 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

كشف التجمع الصحي بمنطقة القصيم بأن المختبر الإقليمي وبنك الدم أجرى 13932 فحصاً مخبرياً للحالات المرتبطة لكوفيد 19 وذلك منذ تشغيله مطلع الشهر الماضي .

وأشار التجمع الصحي بالمنطقة إلى أن تشغيل المختبر الإقليمي وبنك الدم يعد أحد المشاريع الصحية التخصصية بالمنطقة ، ويقدم الخدمات المخبرية التخصصية ، ويضم الكوادر الطبية والإدارية المتخصصة في عدد من المجالات ، وتم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية والتقنية, والذي يشمل وحدة الجزيئات الحيوية الخاصة بفحوص الدم وكذلك فحوصات الأمراض التنفسية

// انتهى //

17:03ت م

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بريدة 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسكشف التجمع الصحي بمنطقة القصيم بأن المختبر الإقليمي وبنك الدم أجرى 13932 فحصاً مخبرياً للحالات المرتبطة لكوفيد 19 وذلك منذ تشغيله مطلع الشهر الماضي .وأشار التجمع الصحي بالمنطقة إلى أن تشغيل المختبر الإقليمي وبنك الدم يعد أحد المشاريع الصحية التخصصية بالمنطقة ، ويقدم الخدمات المخبرية التخصصية ، ويضم الكوادر الطبية والإدارية المتخصصة في عدد من المجالات ، وتم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية والتقنية, والذي يشمل وحدة الجزيئات الحيوية الخاصة بفحوص الدم وكذلك فحوصات الأمراض التنفسية كورونا المستجد (COVID 19) ، وتجهيز الوحدة بالاستناد إلى معايير المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" ، مبيناً أنه روعي في تجهيزه توفير غرفة ضغط سلبي ، وغرفة ضغط إيجابي ، وكابينتي سلامة بمستوى أمان من الدرجة الثانية لمنع انتشار الفيروسات بحول الله ، وتجهيز معدات الوقاية الشخصية ، وتوفير جهازي استخلاص واكتشاف العينات ، وغيرها من الأجهزة والتجهيزات الحديثة والمتقدمة التي يحتاجها المختبر وبنك الدم المركزي.// انتهى //17:03ت م0159

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