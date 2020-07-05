«العدل» توضح 6 خطوت لكيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ كمنفذ ضده

تبدأ بالتسجيل في «النفاذ الموحد»
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن (6) خطوات لكيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ كمنفذ ضده عبر بوابة «ناجز».
جاء ذلك عبر «إنفوجراف» نشرته الوزارة على حسابها عبر تويتر.
وأشارت إلى أنَّ الخطوة الأولى تتمثل في تسجيل الدخول عبر «النفاذ الموحد»، ثم اختيار أيقونة «استعراض الطلبات، وبعد ذلك اختيار «الطلبات المقدمة ضدي»، ثم أيقونة «اختيار الطلب المناسب ».
أما الخطوة الخامسة فتتمثل في اختيار أيقونة «طلب إجراء من الدائرة» وأخيرًا اختيار «عرض الطلب».
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