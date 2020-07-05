شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون في "دعاسات بلاستيكية" والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت الجمارك السعودية تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مخبأة في "دعاسات بلاستيكية"، وتم إلقاء القبض على مستقبلي هذه الكمية وعددهم 3 بالتنسيق مع مكافحة المخدرات. وأوضحت أنه تم إخفاء المضبوطات داخل طبقات الدعاسات بطريقة فنية.

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