- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
واصل الريال الإيراني هبوطه أمام الدولار، ليسجل اليوم الأحد، انهياراً قياسياً جديداً بواقع 217 ألف ريال للدولار الواحد.
وتعيش إيران أوضاعاً اقتصادية متردية نتيجة العقوبات الأمريكية وتفشي فيروس كورونا.
وفي اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي، وجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني، البنك المركزي للسيطرة على سوق العملات الأجنبية، وأشار إلى تعطل التجارة مع دول الجوار خلال الشهور الماضية بسبب جائحة كورونا، وقال إن "الاستقرار سيعود إلى الاقتصاد، وسوق العملات، بعد عودة الاستيراد والتصدير مستقبلاً إلى ما كان عليه قبل تفشي كورونا".
ووفق "روسيا اليوم" يسعى نواب في البرلمان الإيراني للضغط على الحكومة على خلفية الأوضاع الاقتصادية، حيث وقع عشرات النواب على مشروع لمساءلة الرئيس حسن روحاني، فيما يخص انهيار العملة الوطنية، وارتفاع أسعار العقارات والسيارات، والاتفاق النووي.
إيران
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 12:26 PM
عشرات النواب يوقعون على مشروع لمساءلة الرئيس روحانيالريال الإيراني يواصل هبوطه ويسجل انهياراً قياسياً جديداً
واصل الريال الإيراني هبوطه أمام الدولار، ليسجل اليوم الأحد، انهياراً قياسياً جديداً بواقع 217 ألف ريال للدولار الواحد.
وتعيش إيران أوضاعاً اقتصادية متردية نتيجة العقوبات الأمريكية وتفشي فيروس كورونا.
وفي اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي، وجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني، البنك المركزي للسيطرة على سوق العملات الأجنبية، وأشار إلى تعطل التجارة مع دول الجوار خلال الشهور الماضية بسبب جائحة كورونا، وقال إن "الاستقرار سيعود إلى الاقتصاد، وسوق العملات، بعد عودة الاستيراد والتصدير مستقبلاً إلى ما كان عليه قبل تفشي كورونا".
ووفق "روسيا اليوم" يسعى نواب في البرلمان الإيراني للضغط على الحكومة على خلفية الأوضاع الاقتصادية، حيث وقع عشرات النواب على مشروع لمساءلة الرئيس حسن روحاني، فيما يخص انهيار العملة الوطنية، وارتفاع أسعار العقارات والسيارات، والاتفاق النووي.
، الريال الإيراني يواصل هبوطه ويسجل انهياراً قياسياً جديداً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الريال الإيراني يواصل هبوطه ويسجل انهياراً قياسياً جديداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.