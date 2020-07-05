رابط ومتطلبات التسجيل في برنامج حساب المواطن

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

يهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 إلى دعم ذوي الدخل المحدود، ونستعرض في هذا التقرير طريقة التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 وشروط ومتطلبات التسجيل.

متطلبات التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

1 – الهوية الوطنية وكارت العائلة .

2 – معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

3 – معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

4 – الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

5 – رقم الحساب البنكي الأيبان ومن الضرورة أن يكون الحساب نشط .

6 – بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص .

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7 – من الضرورة ألا يتجاوز راتبه عشرين ألف ريال.

طريقة التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

تم إطلاق وتفعيل برنامج حساب متابعات الخليج 365 وبدء قبول التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية لتسجيل حساب جديد في برنامج حساب متابعات الخليج 365 والذي أصبح الجميع يستطيع الدخول إليه من خلال الضغط على الرابط الآتي https://www.ca.gov.sa

التسجيل متوقف حالياً

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365، أعلن في وقت سابق أن طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج متوقفة حالياً إلى أن يتم مراجعة ضوابط البرنامج في المستقبل.

جاء ذلك التوضيح من برنامج “حساب متابعات الخليج 365” في رد على استفسار مواطن على موقع “تويتر”، قال فيه، أواجه مشكلة في التسجيل بـ”حساب متابعات الخليج 365”، ولم يتم التسجيل إلي الآن، آمل المساعدة.

وكان برنامج “حساب متابعات الخليج 365”، قد أعلن في وقت سابق إيداع 1.7 مليار ريال إجمالي مخصصات دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ31 وبلغ عددهم نحو 12 مليون مستفيد، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة 27 مليون ريال.

موعد صرف الدعم

ويتم صرف دعم حساب متابعات الخليج 365 بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

كما أقر برنامج “حساب متابعات الخليج 365” مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020.

وأشار المتحدث الرسمي لـ برنامج حساب متابعات الخليج 365، إلى ضرورة تحديث بيانات الدخل في حال تغيير أي بدلات أو علاوات قبل خصم قسط القرض، كما أن البرنامج يتابع كافة تغيرات المرتبات الخاصة بالجهات الحكومية ومقارنته بما أدلي به المستفيد سواء للمستفيد نفسه أو التابع له، وذلك سيعرض من لم يدلي ببياناته بعدم أحقيته للدفعة التالية، ويمكن تحديث البيانات من خلال الموقع الرسمي لبرنامج “حساب متابعات الخليج 365”.

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