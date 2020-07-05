السعودية اليوم / شفاء 520 حالة من فيروس كورونا في الكويت



الكويت 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

سجلت الكويت اليوم ، 520 حالة شفاء من فيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصلت إلى 40.463 حالة ، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .

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10:43ت م

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الكويت 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسسجلت الكويت اليوم ، 520 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة الكويتية ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصلت إلى 40.463 حالة ، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .// انتهى //10:43ت م0024

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