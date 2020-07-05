- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وصف الداعية الدكتور عائض القرني، العمل الشريف بالعبادة، موضحاً أن الكدح من أجل لُقمة العيش تسبيح في هذا الكون.
وغرّد القرني، عبر حسابه في "تويتر"، صباح اليوم، قائلاً: احتسب النيّة في العمل، فالعمل الشريف عبادة، وكدحك من أجل لُقمة العيش تسبيح في هذا الكون، أنت إذا نويت بعملك صون عرضك، وكفّ وجهك، صرت كأنك تُصلي في المعمل، والمكتب، والورشة، والمزرعة، والسوق، والمصنع، حوّل الحياة كُلّها إلى عبادة.عائض القرني
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 09:41 AM
قال: العمل الشريف عبادة وكدحك من أجل لُقمة العيش تسبيح في الكون.. احتسب النيّة
وصف الداعية الدكتور عائض القرني، العمل الشريف بالعبادة، موضحاً أن الكدح من أجل لُقمة العيش تسبيح في هذا الكون.
وغرّد القرني، عبر حسابه في "تويتر"، صباح اليوم، قائلاً: احتسب النيّة في العمل، فالعمل الشريف عبادة، وكدحك من أجل لُقمة العيش تسبيح في هذا الكون، أنت إذا نويت بعملك صون عرضك، وكفّ وجهك، صرت كأنك تُصلي في المعمل، والمكتب، والورشة، والمزرعة، والسوق، والمصنع، حوّل الحياة كُلّها إلى عبادة.
، عائض القرني: إذا نويت بعملك صون عرضك وكفّ وجهك صرت كأنك تُصلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عائض القرني: إذا نويت بعملك صون عرضك وكفّ وجهك صرت كأنك تُصلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.