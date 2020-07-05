، عائض القرني: إذا نويت بعملك صون عرضك وكفّ وجهك صرت كأنك تُصلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: العمل الشريف عبادة وكدحك من أجل لُقمة العيش تسبيح في الكون.. احتسب النيّة

وصف الداعية الدكتور عائض القرني، العمل الشريف بالعبادة، موضحاً أن الكدح من أجل لُقمة العيش تسبيح في هذا الكون.

وغرّد القرني، عبر حسابه في "تويتر"، صباح اليوم، قائلاً: احتسب النيّة في العمل، فالعمل الشريف عبادة، وكدحك من أجل لُقمة العيش تسبيح في هذا الكون، أنت إذا نويت بعملك صون عرضك، وكفّ وجهك، صرت كأنك تُصلي في المعمل، والمكتب، والورشة، والمزرعة، والسوق، والمصنع، حوّل الحياة كُلّها إلى عبادة.عائض القرني