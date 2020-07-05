منصة دروب تعلن دورة مجانية في مهارات التخطيط والتحليل وقياس الأداء

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تعلن منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية عن دورة بعنوان (مهارات التخطيط والتحليل وقياس الأداء) وهي جلسة تفاعلية تدريبية مجانية عن بعد مع شهادة حضور معتمدة (للرجال والنساء) عن مهارات وأدوات التخطيط والتحليل وقياس الأداء في بيئة العمل على النحو التالي:

موعد الدورة:

تقام الدورة غداً الإثنين 1441/11/15هـ (الموافق 2020/7/6) الساعة 7:30 مساءاً (ولمدة ساعتين).

نبذة عن دروب:

منصة وطنية للتدريب الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التي تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي، وتحتوي منصة “دروب” على العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والمسارات التدريبية المجانية لموضوعات تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات الوظيفية، يمكن الوصول لها في أي وقت ومن كل مكان، إتمام البرامج التدريبية لدروب يساهم في تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وشهاداتها تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية.

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المزايا:

– دورة مجانية عن بعد للرجال والنساء من كافة المناطق.

– شهادات حضور معتمدة (بدون رسوم).

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الأحد 1441/11/14هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3it7NUp، وسيكون البث والحضور على نفس الرابط.

#دورات_عن_بعد

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

