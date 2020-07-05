السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر القيام بـ 748 تحليلًا مخبريًا، لافتًا في السياق إلى تسجيل 40 حالة تعافي من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1805 شخصًا.

// انتهى//

02:48ت م

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نواكشوط 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الى 4827 إصابة مؤكدة في البلاد.وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر القيام بـ 748 تحليلًا مخبريًا، لافتًا في السياق إلى تسجيل 40 حالة تعافي من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1805 شخصًا.// انتهى//02:48ت م0141

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