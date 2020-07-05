السعودية اليوم / رئيس مالاوي يأمر بتقليص عدد الحضور في حفل تنصيبه وسط ارتفاع الإصابات بكورونا



ليلونجوي 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

أمر رئيس مالاوي الجديد لازاروس تشاكويرا اليوم، بتقليص عدد الحضور في حفل تنصيبه رئيسًا للبلاد يوم الاثنين القادم، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأفاد تشاكويرا في خطاب أذاعه التلفزيون أنه ينبغي تقليص عدد الحضور في الإستاد الوطني لهذه المناسبة من 40 إلى 20 ألف شخص، مضيفًا أن السلطات ستوزع 100 ألف كمامة على الأقل في العاصمة ليلونجوي.

وقال الرئيس الجديد " نحن في وضع أسوأ مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر، فيروس كورونا ينتشر في كل مكان في مالاوي وينتشر ليقتل ".

وكان تشاكويرا قد أدي اليمين يوم الأحد الماضي بعد ساعات من إعلان فوزه على الرئيس بيتر موثاريكا في انتخابات معادة.

// انتهى //

02:39ت م

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ليلونجوي 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأمر رئيس مالاوي الجديد لازاروس تشاكويرا اليوم، بتقليص عدد الحضور في حفل تنصيبه رئيسًا للبلاد يوم الاثنين القادم، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وأفاد تشاكويرا في خطاب أذاعه التلفزيون أنه ينبغي تقليص عدد الحضور في الإستاد الوطني لهذه المناسبة من 40 إلى 20 ألف شخص، مضيفًا أن السلطات ستوزع 100 ألف كمامة على الأقل في العاصمة ليلونجوي.وقال الرئيس الجديد " نحن في وضع أسوأ مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر، فيروس كورونا ينتشر في كل مكان في مالاوي وينتشر ليقتل ".وكان تشاكويرا قد أدي اليمين يوم الأحد الماضي بعد ساعات من إعلان فوزه على الرئيس بيتر موثاريكا في انتخابات معادة.// انتهى //02:39ت م0140

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