شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» و«تباعد» شرطان لقبول المتطوعين والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت إدارة مركز الشرقية للعمل التطوعي المتطوعين أو الراغبين بالانضمام إليه، بتحميل تطبيقي «توكلنا» و«تباعد»، تنفيذًا للإجراءات الوقائية، ولرفع مستوى الوعي بالبروتوكولات والأنظمة الصحية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية العمل التطوعي عبدالعزيز الرويشد، أن المبادرة أتت ضمن حزمة من الاحترازات والإجراءات الوقائية بناء على توجيهات حكومتنا الرشيدة ممثلة في الجهات المختصة، وأيضًا لحماية جميع منسوبي ومتطوعي الجمعية؛ لما في التطبيقين من فائدة وأيقونات تعمل على التباعد والالتزام بالوقاية وغيرها من الخدمات التي تفيد المتطوع والمجتمع على وجه العموم في كافة مواقع الخدمة التي يقدمها المتطوع، سواء في المساجد أو المحال أو المراكز التجارية وغيرها؛ مما يضمن سلامة الجميع.

وذكر مدير التطوع في الجمعية سطام الحافظ، أن المركز نفذ خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات التطوعية، ومنها مبادرة تعقيم وتنظيف المساجد وتنظيم المصلين خلال صلاة الجمعة من كل أسبوع، وساهم في تنظيم أكثر من 100 مسجد وجامع أسبوعيًا، وعلى مستوى مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وبلغ عدد المتطوعين حتى الآن بالمبادرة ما يقارب 200 متطوع.