التحليل الوبائي للحالات الحرجة والمستجدات الطبية بمؤتمر كورونا .. غدًا

2020-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

يناقش مؤتمر الصحة للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة.

ويتحدث خلال المؤتمر الذي ينطلق يوم غدٍ الأحد الموافق 14 ذي القعدة 1441 عند الساعة 3:35 عصرًا، د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.

ويستعرض العبدالعالي، خلال المؤتمر، التحليل الوبائي للحالات الحرجة، والمستجدات الطبية، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكذلك إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.

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كما يتحدث خلال المؤتمر د. عبدالله العسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، ويستعرض خلال المؤتمر “بروتوكول العزل المنزلي والحجر المنزلي”.

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