- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم التحليل الوبائي للحالات الحرجة والمستجدات الطبية بمؤتمر كورونا .. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التحليل الوبائي للحالات الحرجة والمستجدات الطبية بمؤتمر كورونا .. غدًا
يناقش المؤتمر بروتوكول العزل المنزلي والحجر المنزلي
متابعات الخليج 365 - الرياض
يناقش مؤتمر الصحة للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة.
ويتحدث خلال المؤتمر الذي ينطلق يوم غدٍ الأحد الموافق 14 ذي القعدة 1441 عند الساعة 3:35 عصرًا، د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.
ويستعرض العبدالعالي، خلال المؤتمر، التحليل الوبائي للحالات الحرجة، والمستجدات الطبية، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكذلك إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.
كما يتحدث خلال المؤتمر د. عبدالله العسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، ويستعرض خلال المؤتمر “بروتوكول العزل المنزلي والحجر المنزلي”.
المعدي يروي تجربته مع كورونا.. ويوجه نصيحة للجميع
متى يبدأ وينتهي العزل المنزلي في حالة الإصابة بـ كورونا ؟
قصة شاب نقل عدوى كورونا لـ9 من أصدقائه
السعودية تسجل 4128 حالة كورونا جديدة وتعافي 2624جديد الأخبار
المزيد
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر التحليل الوبائي للحالات الحرجة والمستجدات الطبية بمؤتمر كورونا .. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.